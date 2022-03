Discussie over terugkeer naar oude raadhuis blijft oprispen in Gestel

SINT-MICHIELSGESTEL - Het grotendeels leegstaande oude raadhuis in Sint-Michielsgestel blijft tongen losmaken bij een flink deel van de leden van de gemeenteraad. En dat heeft vooral te maken met onvrede over hoe de Gestelse raad nu gefaciliteerd wordt in ontmoetingscentrum De Meander.

,,Kunnen we niet laten onderzoeken wat het kost om de oude raadzaal weer in ere te herstellen en in gebruik te nemen? Want er heerst onvrede over hoe het nu gaat. Veel dingen kunnen niet en we willen als raad ons werk wel goed kunnen doen.”

Geen gaten in de muur

Nestor van de gemeenteraad Frans den Otter (Gestelse Coalitie) windt er geen doekjes om. ,,Er is weinig vergaderruimte. Als we vaste camera’s op willen laten hangen om onze vergaderingen te laten uitzenden, dan vindt De Meander dat we geen gaten mogen boren in de muren. In de raadzaal staan spullen opgeslagen achter schermen. Niet echt representatief voor een raadzaal. Onderzoek dan maar eens of we de oude raadzaal weer kunnen gaan gebruiken. En onderzoek dat vóórdat er onomkeerbare situaties ontstaan door de verkoop van het oude raadhuis aan een ontwikkelaar”, zegt Den Otter.

Bijval

Hij krijgt bijval van andere partijen zoals de VVD, die al langer pleit voor het opknappen van de oude raadzaal aan het Petrus Dondersplein. Maar ook PvdA/GroenLinks en D66 voelen wel voor zo’n onderzoek naar de kosten. Met nadruk op vooral onderzoek.

Exploitatie?

De PPA daagt de andere partijen uit om dan ook te kijken naar een goede bezettingsgraad van de oude raadzaal. ,,Je kan zo’n gebouw wel weer opknappen. Maar hoe zit het met de exploitatie? Als het een paar keer per maand wordt gebruikt door de raad, en voor de rest leeg staat?”, vraagt Hans Deckers (PPA).

Juist afstoten

Wethouder Lianne van der Aa vindt het geen goed idee. ,,We hebben afgesproken vastgoed af te stoten. En het oude raadhuis staat voor negen ton in de boeken. Opknappen kost nog eens een paar ton. Want er moet daar heel wat gebeuren om het gebouw weer in gebruik te nemen.”

Raad niet apart

Anderen vinden het weer een verkeerd signaal als de gemeente allerlei partijen aanmoedigt om bij elkaar te kruipen en de raad zelf apart wil gaan zitten. Mariska Sturkenboom (DorpsGoed) dringt er toch op aan om als gemeente in gesprek te gaan over verbeteringen in de huidige raadzaal met het bestuur van De Meander.

Hartenkreet

Sturkenboom: ,,Dat onderzoek wat partijen willen, dat zie ik als een hartenkreet van de raad. Want we zijn al langer niet tevreden. Als je wilt uitwijken naar andere data voor een vergadering, dan kan het niet omdat bijvoorbeeld de bridgeclub de zaal gebruikt. Zo zijn er tal van andere zaken. Denk aan de slechte, verouderde microfoons en installatie in de raadzaal. De rommelige opslag achter schotten. Geen kans om de vergadering te streamen met vaste camera’s.”

Rol voor burgemeester

Zij ziet een mooie rol voor de voorzitter van de raad, burgemeester Han Looijen. ,,Die kan ook in gesprek met De Meander om over al die zaken te praten en samen naar goede oplossingen te zoeken.”



