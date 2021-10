Dit is de man achter de Schijndelse stem die iedereen kent

SCHIJNDEL - Iedereen in Schijndel kent zijn stem. In dialect, welteverstaan. Piet Pels (76) is al 25 jaar de man achter het radioprogramma ’n Uurke plat. Hij viert komende zaterdag zijn jubileum. En dan te bedenken dat-ie ooit bang was voor de microfoon.

Iedere woensdag zit Piet Pels in de studio van Omroep Meierij in 't Spectrum om zijn radioprogramma op te nemen.

Maar dat was niet altijd zo: ,,Toen ik begon, mocht ik twee keer in de drie weken een programma maken. Dat vond ik eigenlijk niets. Na vijf maanden mocht ik iedere week een show maken. Praten in het dialect en af en toe een rubriekje er tussendoor. Dat is wel vol te houden”, lacht Pels.

Zijn jubileum noemt Piet Pels een mooie mijlpaal als promotor van het Brabantse dialect. ,, Als je er voor openstaat, kan je het verstaan.”

Wat zegt opa nou?

Een radioprogramma in het dialect hoor je volgens Pels niet meer zoveel en dat heeft ook wel zijn redenen. ,,Bijna niemand spreekt het meer. Mijn kinderen verstaan het wel, maar mijn kleinkinderen niet. Ze vragen vaak wat opa zegt. Als je ervoor open staat is het niet moeilijk. Bij mij in de buurt woont iemand die oorspronkelijk uit Twente komt en die kan mijn radioprogramma prima verstaan.”

Inmiddels zijn er 1275 uitzendingen van een Uurke plat gemaakt. Al was het niet eens Piet Pels eigen idee om met het radioprogramma te beginnen.

Uurke plat

Inmiddels zijn er 1275 uitzendingen van een Uurke plat gemaakt. Al was het niet zijn eigen idee om met het radioprogramma te beginnen. ,,Ik moest een Brabantse avond houden ter ere van het 40-jarig jubileum van de voetbalclub in Den Dungen en dat verliep zo goed dat ik nog veel van die avonden heb georganiseerd. Op een gegeven moment werd ik gevraagd om in Den Dungen een programma te maken en toen is het balletje gaan rollen.”

Plankenkoorts

Toch was Pels niet meteen enthousiast. Het duurde namelijk een aantal maanden om zijn weg te vinden in de radiostudio. ,,Ik was bang voor de microfoon. Ik wist niet hoe het was om zo je publiek toe te spreken. Ik had plankenkoorts. Dat is nu over, al vind ik het verschrikkelijk om naar mijn eigen stem te luisteren. Ik denk dat ik in die 25 jaar nog nooit naar mijn eigen programma heb geluisterd.”

Pels heeft daarentegen wel degelijk luisteraars in Schijndel, die vroeger ook nog eens iets konden winnen. ,,Ik gaf ook prijzen weg en dan konden mensen naar de studio bellen om het juiste antwoord op de vraag te geven. Het was jammer dat het steeds dezelfde mensen waren. Zij mochten na een paar keer ook niet meer bellen, alleen toen belde er niemand meer. Toen ben ik er ook gauw mee gestopt.”

In een Uurke plat worden er dus geen prijzen meer weggeven, toch denkt Piet Pels nog niet aan stoppen.

Opvolger?

In een Uurke plat worden er dus geen prijzen meer weggeven, toch denkt Pels nog niet aan stoppen. ,,Dit is een van de weinige uurtjes dat ik echt plat kan praten. Dat kan lang niet overal. Als ik in Groningen zeg dat ik ben ‘aangereden’, denken ze dat ik een ongeluk heb gehad. Zelfs als ik met mijn kleinkinderen ga eten en de ‘taofel’ wil ophalen, kijken zij mij raar aan.”

Pels gaat dus nog even door, maar heeft al een opvolger op het oog. ,,Peter de Laat (51) is er al vanaf 2003 bij, kent veel liederen in dialect en kan ook nog eens plat praten. Hij kan dus nog wel even doorgaan.”