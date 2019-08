Dit jaar geen Oktoberfest in Schijndel

Het afblazen van het Schijndelse Oktoberfest heeft voor een deel te maken met teruglopende belangstelling, maar de voornaamste reden is een gebrek aan tijd bij de organisatie. ,,We zijn maar met een man of vier en we hebben het gewoon veel te druk op dit moment", zegt Robert van den Brand namens de organisatie. ,,Als je een Oktoberfest wil organiseren moet je het goed doen. En niet halfbakken, want dan wordt het niks.”

Het Oktoberfest in Schijndel blijft voor de komende jaren wel op de evenementenkalender staan, benadrukt Van den Brand. ,,In 2020 willen we het feest graag weer laten terugkeren. Maar Schijndelaren die dit jaar in lederhosen willen rondlopen, moeten voor een keertje ergens anders heen.”