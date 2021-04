Dit slimme stoplicht voorkomt drukte in café en winkel

Thomas de Groot (27) weet als geen ander hoe moeilijk het is om toestroom van publiek te regelen. In zijn kleine jongerenkroegje De Sok in Schijndel was het geregeld te druk toen de strenge coronaregels golden, afgelopen zomer. Het kostte hem enkele waarschuwingen. Met als gevolg dat hij zelf besloot om de tent te sluiten. Nog ver voordat premier Rutte de strenge lockdown bekend maakte. ,,Maar ook vóór corona had ik geregeld een lange rij voor De Sok staan, dat gaf overlast in de buurt.”