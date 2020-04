Docufestival ontvangt 15.000 euro van Meierijstad

Supermarkt in Schijndel moet opnieuw dicht door stroomsto­ring

15:12 SCHIJNDEL - Supermarkt Jumbo aan de Rooiseheide in Schijndel is dinsdag opnieuw getroffen door een stroomstoring. Dit werd voor de opening om 08.00 uur al geconstateerd zodat de winkel niet open kon. ,,We verwachten over een kwartier weer open te gaan", meldde een woordvoerder van de Jumbo in Schijndel rond 14.45 uur.