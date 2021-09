Dodelijk ongeluk met meisje (16) in Sint-Oedenrode: werkstraf gevraagd voor chauffeur

Hoelang moet zwaar verkeer blijven omrijden bij Dungense brug?

7:07 DEN DUNGEN - Sint-Michielsgestel maakt zich grote zorgen over de afsluiting van de Dungense brug voor zwaar vrachtverkeer en grote, brede landbouwvoertuigen. Want hoelang gaat dit duren? Een paar maanden? Een jaar of misschien langer? Het alternatief is zwaar verkeer door de dorpen Den Dungen en Berlicum. Daar zit niemand op te wachten.