‘Doe maar alles’ of helemaal niets in Boxtel?

Maar het kan wel eens helemaal niets worden donderdag. ,,We hopen op een ontheffing van de Veiligheidsregio Brabant, maar daar zijn we nu nog niet zeker van.” Volgens de huidige regels mogen er maar 30 mensen in een zaal.



Van Alphen: ,,We gingen al terug van 250 naar 85 mensen in de zaal. En we hadden toch nog een leuk programma in elkaar weten te draaien met artiesten die voor dat aantal willen komen. Volledig coronaproof. Maar nu komt dit er nog eens overheen en moeten we terug naar 30...”