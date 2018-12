December is goededoelenmaand bij uitstek. We bezinnen massaal en zijn ruimhartiger dan ooit. Zo sponsorde ik KiKa tijdens de kerstmarkt op school, verstuurde ik kaarten met kinderpostzegels en spek ik de kassa van de hartstichting en het KWF. Ook de Serious Request DJ’s, die donderdag ons eigen Liempde, Boxtel, Oisterwijk en Haaren doorkruisten, steun ik in de strijd tegen natuurgeweld en oorlog. Geven voelt goed. Tot op zekere hoogte dan, want ook ik moet kiezen, wil ik mijn eigen kinderen nog cadeaus en een kerstdiner kunnen voorschotelen. En dus mik ik de zoveelste brief van de postcodeloterij bij het oud papier en negeer ik tig persoonlijke verhalen en indringende foto's die een emotioneel appèl op me doen. Als ik ja zeg tegen een lot, bieden ze extra loten aan. Als ik besluit tot een eenmalige gift, bellen ze jaren later nog of ik voor een structureel maandbedrag ga. En als ik nee zeg, spammen ze vrolijk door. Oxfam Novib. Artsen zonder grenzen. Mijn brievenbus, mailbox, telefoon, tv, deurbel - en nu dus ook mijn boodschappenwagentje - hebben het er maar druk mee.