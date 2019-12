Dokken maar: mensen in Haaren moeten dubbel zoveel belasting betalen om gemeentesplitsing makkelijker te maken

HAAREN - ‘Mooi kerstcadeau van de gemeente Haaren’, klinkt het al cynisch. Inwoners van de gemeente kregen onlangs een brief waarin staat dat ze begin volgend jaar de afvalstoffenheffing en rioolheffing voor zowel 2019 als 2020 moeten betalen. Die inhaalslag is nodig volgens de gemeente in verband met de opsplitsing per 1 januari 2021.

Dat die twee betalingen in één jaar vallen, heeft alles te maken met de verschillende werkwijzen van de betrokken gemeentes. De dorpen van de gemeente Haaren worden per 1 januari 2021 verdeeld over de gemeenten Vught (Helvoirt), Tilburg (Biezenmortel), Boxtel (Esch) en Oisterwijk (Haaren).

De gemeente Haaren legt achteraf de afvalstoffen- en rioolheffingen op, om te voorkomen dat inwoners te veel betalen. De andere gemeenten werken allemaal met aanslagen die worden opgelegd in het belastingjaar zelf. ,,Daarom moeten we nu een inhaalslag maken’’, verklaart een woordvoerder van de gemeente Haaren. ,,Alleen zo zorgen we ervoor dat onze inwoners met een schone lei beginnen in de nieuwe gemeente.’’

Inwoners betalen volgens de gemeente niet méér belasting in 2020, afgezien van de inflatiecorrectie. Ze betalen de belasting alleen op een ander, eerder moment. Dat zal zijn in februari en in november (aantal ledigingen van het afval).

Volledig scherm De gemeente Haaren wordt per 1 januari 2021 opgesplitst. Een deel gaat naar de gemeente Vught (roze), een deel naar Tilburg (groen), naar Oisterwijk (blauw) en Boxtel (oranje-roze). © Gemeente Tilburg

Dat de brief sommige inwoners rauw op hun dak valt, is ook de gemeente Haaren niet ontgaan. ,,We zien en horen ook de geluiden die op straat zijn ontstaan. Een enkeling heeft ons benaderd om zijn zorgen te uiten. Uiteraard gaan we hier zorgvuldig mee om en kunnen we de meeste inwoners geruststellen. We hebben oog voor onze inwoners en treffen waar nodig betalingsregelingen.’’