Dommel bouwt stevige 'regenjas’ voor Vught

BOXTEL/VUGHT - Waterschap De Dommel bouwt op landgoed Beukenhorst een nieuwe regionale kering. De dijk moet in de toekomst bij hoogwater Vught droge voeten bieden. In het Halsche Broek kan dan een miljoen kubieke meter rivierwater wordt geborgen.

Waar normaal gesproken de buizerd rondfladdert en grote hazen en reeën van het malse gras knabbelen op Landgoed Beukenhorst, daar rijden nu grote vrachtwagens heen en weer en is een bulldozer de klei en het zand mooi in de vorm van een dijklichaam aan het bouwen.

Volledig scherm De bouwketen op Landgoed Beukenhorst voor het maken van de regionale waterkering. © Domien van der Meijden

Waterschap De Dommel bouwt er in samenspraak met familie Van Rijckevorsel van Landgoed Beukenhorst een nieuwe regionale waterkering. Serge Polak (technisch manager) en Maurice Vroomen (projectmanager) van waterschap De Dommel vertellen wat er nu op het landgoed allemaal gebeurt.

Quote Er wordt een nieuwe dijk gelegd van 1,2 kilometer tussen de A2 en de spoordijk Box­tel-Den Bosch Maurice Vroomen, Waterschap De Dommel

,,Tussen de A2 en de spoordijk van het spoor Den Bosch-Boxtel wordt over 1,2 kilometer een nieuw dijklichaam gebouwd. Deze nieuwe regionale waterkering Landgoed Beukenhorst is nodig omdat volgens onze berekeningen een keer in de 150 jaar er erg hoogwater kan ontstaan. En dan moeten we de inwoners van Vught kunnen beschermen”, zegt Vroomen.

Quote De zwarte grond vormt de toplaag, zodat we een goede grasmat kunnen leggen Serge Polak, Waterschap De Dommel

Polak vult aan: ,,Er is voor de nieuwe regionale kering 12.000 kubieke meter zand nodig, 8000 kubieke meter klei en nog eens 2000 kubieke meter zwarte grond. Die zwarte grond vormt de toplaag, zodat we er een goede grasmat op kunnen aanbrengen. Die is nodig voor de stevigheid zodat er geen erosie kan plaatshebben. We stoppen in de bovenlaag ook een soort granulaat. Zo is straks de kering stevig genoeg dat we er met onderhoudswagens op kunnen. De klei en het zand komen uit Noord-Limburg. Dichterbij was een hoge kwaliteit van dit materiaal niet te vinden.”

Volledig scherm Op Landgoed Beukenhorst woont familie Van Rijckevorsel. Die werkt mee aan de plannen. © Domien van der Meijden