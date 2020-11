Dommelbimd koopt extra natuurgebiedje aan op natte oevers van Dommel

'Verslaaf­den opvangen in Dungense polder is een heel slecht plan’

20 november DEN DUNGEN/DEN BOSCH - De komst van 22 verslaafden in de Dungense polder heeft geleid tot grote onrust bij bewoners in Den Bosch-Zuid, Den Dungen en Sint-Michielsgestel. Met al 1853 handtekeningen in de hand zegt ‘Werkgroep Geen Verslaafdenopvang Dungense Polder’ tegen Den Bosch: ‘Stop met die plannen!’