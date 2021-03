Doneeractie voor verongelukte Angeline (40) uit Schijndel die twee kinderen achterlaat: ‘Iedereen zal haar herinneren aan haar grote glimlach’

Rijdt het doorgaande verkeer in 2040 nog steeds door het dorp Boxtel?

4 maart BOXTEL - Zeker, Boxtel heeft oog voor de ontwikkeling van het verkeer in de toekomst. Richt het vizier daarvoor zelfs op 2040. Maar wel met de grote projecten waartoe is besloten als fundament. Dat is waarmee de nieuwe verkeerswethouder Fred van Nistelrooij aan de slag gaat.