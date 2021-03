Doneeractie voor verongelukte Angeline (40) uit Schijndel, die twee kinderen achterlaat

Waar blijven al die woningen voor de Polen en andere arbeiders?

8 maart VEGHEL/SCHIJNDEL - Binnen drie tot vijf jaar 2000 à 2500 verblijfsplaatsen van de grond krijgen voor arbeidsmigranten in de gemeente Meierijstad, dat was het doel in juni 2019. Bijna twee jaar verder zijn de Polen, Roemenen en andere arbeiders van over de grens nog weinig opgeschoten. ,,We hadden het graag sneller zien verlopen.”