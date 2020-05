Donna (21) blaast centrum Veghel nieuw leven in

VEGHEL/SCHIJNDEL - Kunstgaleries of ambachten. Met onder meer deze initiatieven hoopt Donna van den Bosch met het project VOLOP Meierijstad winkelcentra weer aantrekkelijk te maken. Om te beginnen in Veghel.

Donna van den Bosch (21) uit Erp is geregeld in Veghel te vinden om te winkelen. De student international business zag het centrum de afgelopen jaren alsmaar achteruit gaan met steeds meer leegstaande winkelpanden. Nu krijgt ze de kans om het centrum van Veghel nieuw leven in te blazen. Ze werd namelijk aangesteld als projectleider van het nieuwe project VOLOP Meierijstad. ,,Ik ben in Utrecht bezig aan mijn laatste jaar van de opleiding en kan dit er mooi bij doen", zegt de Erpse.

‘Hopen dat centrum opleeft’

Meierijstad is de vierde gemeente in Brabant die deelneemt aan VOLOP Brabant. Den Bosch, Waalwijk en Oss gingen Meierijstad al voor. Hier werden meerdere leegstaande winkelpanden opgevuld met lokale initiatieven, zoals kunstgaleries, leerproducenten, een designwinkel of een jeugdtheater. ,,We hopen op deze manier dat het centrum weer opleeft", zegt Van den Bosch. ,,Heel veel panden in Veghel staan al jaren leeg. Vooral in de Hoofdstraat en de Kalverstraat. Voor eigenaren is het ook veel aantrekkelijker om de panden tijdelijk op te vullen met iets leuks.”

VOLOP bemiddelt tussen pandeigenaren, gemeente, makelaars, initiatiefnemers en andere partijen. Donna van den Bosch neemt dit voor haar rekening in Meierijstad. ,,We focussen ons eerst op Veghel omdat hier nu eenmaal veel leegstand is. Maar ook voor Schijndel en Sint-Oedenrode zijn uiteraard ideeën welkom.”

Volledig scherm Het centrum van Veghel kampt met veel leegstand. © Van Assendelft Fotografie

Plek voor talkshows over Meierijstad

Van den Bosch is al in gesprek met enkele ondernemers, zoals videoproducent Michiel Kerkhoff van Twinning Media uit Veghel. Kerkhoff neemt sinds kort in De Afzakkerij op de Noordkade talkshows ‘Samen Meierijstad’ op met lokale gasten die praten over hun ervaringen met de coronacrisis. ,,Omdat de horeca vanaf 1 juni weer deels open mag, moeten we hier dan vertrekken", zegt Kerkhoff. ,,Het zou leuk zijn als we ons initiatief in een leegstaand pand in het centrum kunnen voortzetten.”

Quote Een project als VOLOP kan voor nieuwe impulsen zorgen Harry van Rooijen , Wethouder Meierijstad

Strijd tegen leegstand

VOLOP Meierijstad is een project van de gemeente Meierijstad, het centrummanagement en VOLOP Brabant. Het project wordt ondersteund door de provincie Brabant. Wethouder Harry van Rooijen van Meierijstad wil samen met VOLOP de strijd aan met de vele leegstand: ,,Een project als VOLOP kan voor nieuwe impulsen zorgen.”