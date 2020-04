Door corona geen campinggast en dus bouwt Sjaak aan zijn zorghuisjes

BOXTEL - De deuren blijven nog tot minimaal 10 mei gesloten vanwege de coronacrisis: er is geen campinggast te zien op de camping van Maria en Sjaak. Achter de schermen wordt dus nu hard gewerkt aan drie nieuwe chalets voor bijzondere klanten op Den Oorsprong in Boxtel: bewoners uit verpleeg- en zorghuizen die een keertje op vakantie willen met hun familie.

Geen vlieger te zien boven het grasveld van de camping

Veel Boxtelaren misten al de prachtige vliegers die in deze tijd van het jaar boven de hoge populieren uitsteken en goed zichtbaar zijn vanaf de Keulsebaan en Eindhovenseweg. Natuurlijk, het vliegerweekend van de vliegerclub is ook geschrapt vanwege de coronacrisis. En dus is het stil op de Boxtelse camping Den Oorsprong.

Quote Gelukkig kan mijn man doorwerken aan de bouw van drie chalets Maria Scheepers, Den Oorsprong

,,We hebben juist van de gemeente Boxtel gehoord dat we tot 10 mei dicht moeten blijven vanwege corona. Heel jammer. Want het seizoen is net begonnen. Maar gelukkig kan mijn man doorwerken aan de bouw van drie chalets. Het was een wens van Zorggroep Elde Maasduinen. Mario Knoops, oud-directeur van zorghuis de Beemden in Sint-Michielsgestel (ook van Zorggroep Elde Maasduinen), heeft ons er toe aangezet om plannen te maken”, zegt Maria Scheepers (57) van camping Den Oorsprong.

Zorggroep Elde Maasduinen kan straks de zorg leveren

,,En nu bouwen we drie chalets die helemaal zijn uitgerust om mensen die zorg nodig hebben - zoals in zorg- of verpleeghuizen - hier een korte vakantie aan te bieden. Zij slapen beneden, familieleden of vrienden kunnen ook mee en boven slapen”, licht ze toe. ,,Zorggroep Elde Maasduinen kan eventueel extra zorg leveren in de chalets, als dat gewenst is. Wij doen alleen de verhuur.”

Quote Elke keer als je even niks te doen hebt, kun je balken en planken zagen voor de chalets Sjaak Scheepers, Den Oorsprong

Haar man Sjaak Scheepers (62) heeft naast de camping een houtbedrijf en maakt allerlei houtproducten. ,,We hebben wijlen Hans van Stekelenburg, van Architectenbureau Snijders en Van Stekelenburg destijds de tekeningen laten maken. Zo bouwen we nu de drie huisjes in houtskeletbouw. In ben er afgelopen winter aan begonnen in mijn werkplaats toen we de vergunningen hadden. Elke keer als je even niks te doen hebt, zaag je wat balken en planken op maat. En dat drie keer, voor elk huisje.”

Prefab gemaakt, dus dan kun je ze in een dag zetten

En ineens stonden ze daar deze week vlakbij de vijver op de camping. ,,Ja, dat gaat snel. Het zijn prefab-huisjes die je in een dag neer kunt zetten. Nu worden ze waterdicht gemaakt met pannen erop”, zegt Sjaak Scheepers. ,,Ze zijn geschikt voor zes personen”, vult Maria Scheepers aan. ,,En twee huisjes zijn aan elkaar te koppelen, zodat je met een groter gezelschap samen kunt zijn.”

Dochter en schoondochter hebben affiniteit met de zorg

Waarom drie vakantiehuisjes voor zorgbehoevenden? Dat brengt immers extra werk met zich mee. ,,Je moet ook vooruitkijken. Mijn dochter en mijn schoondochter zitten allebei in de zorg. En mochten ze ons bedrijf een keer over willen nemen, dan hebben zij affiniteit met de zorg. Dat komt dan goed uit voor alle nieuwe klanten.”

Deze zomer eerste huisje klaar