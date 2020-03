Door coronacrisis stijgt aantal klanten bij Voedselbank, dringend behoefte aan lang houdbaar eten

BOXTEL - De eerste gevolgen van de coronacrisis zijn al zichtbaar bij de Voedselbank Boxtel en omgeving: een toename van het aantal huishoudens dat boodschappen krijgt. ,,We zitten nog onder de tien extra cliënten”, zegt voorzitter Arjen Witteveen. ,,Maar de crisis is nog maar net begonnen.”

Met name onder werkloze zzp’ers zit volgens hem de recente toename. De voedselbank in de Meierij geeft wekelijks pakketten met levensmiddelen aan zo’n 200 huishoudens in de gemeenten Boxtel, Haaren, Sint-Michielsgestel en Meierijstad (Sint-Oedenrode).

Nog een gevolg van de huidige pandemie: de voedselbank krijgt minder lang houdbare spullen van haar leveranciers, de lokale supermarkten. Dat komt omdat er flink gehamsterd wordt. Dat geldt niet alleen voor groenten in pot of blik of pasta en rijst, maar ook voor vleeswaren. Normaal krijgen huishoudens van de voedselbank 25 tot 30 producten per week, maar de pakketten zijn nu iets kleiner, aldus Witteveen. ,,Maar we redden het nog steeds om ze goede pakketten te geven.”

Vier uitgiftepunten

Voedselbank Boxtel en omgeving bemant nog steeds vier uitgiftepunten, in Boxtel, Den Dungen, Sint-Oedenrode en Biezenmortel. Alleen kunnen de klanten niet meer binnen de pakketten afhalen. Die worden buiten gezet en kunnen daar opgehaald worden. Dit om op veilige afstand te blijven en zo de kans op coronabesmetting tegen te gaan.

Meer cliënten in Gestel

Uit het enkele dagen geleden verschenen jaarverslag van de voedselbank blijkt dat in 2019 het aantal cliënten licht gestegen is: van 186 naar 197. Er was een forse toename van twintig deelnemende huishoudens in Sint-Michielsgestel, terwijl in Boxtel het aantal klanten juist afnam met vijftien. De toename in Gestel zit ‘m volgens Witteveen vooral in de nauwere samenwerking met de lokale Vincentiusvereniging en ook heeft de voedselbank het afgelopen jaar een beter netwerk opgebouwd in het dorp waardoor ze beter met arme gezinnen in contact komt. De afname in Boxtel komt door het aantrekken van de economie waardoor meer ‘vaste’ klanten weer werk hebben gevonden.

Meer vrijwilligers

Uit datzelfde jaarverslag blijkt dat het aantal vrijwilligers van de Voedselbank Boxtel e.o. flink is gestegen: van 65 naar 80. En dat komt goed uit, want daardoor kan de organisatie nu ziekte van vrijwilligers beter opvangen. ,,Maar ook voor ons geldt: het blijven dagkoersen. We gaan er vanuit dat we het redden, zowel met de inzet van vrijwilligers als met de aanwas van cliënten. Er is nog geen sprake van dat we nieuwe cliënten niet kunnen helpen”, zegt Witteveen.

Fooienpot

Voedselbank Boxtel e.o. heeft deze week een donatie van 650 euro gekregen van personeel van horecazaak De Rechter in Boxtel. Dat heeft de inhoud van de fooienpot geschonken aan de lokale voedselbank en dat terwijl ook de horeca zwaar getroffen wordt door de coronacrisis. Van dat geld worden lang houdbare etenswaren gekocht voor de cliënten, aldus Witteveen.

,,Zeker in deze tijd zijn donaties uiterst welkom. Maar dus ook lang houdbare spullen. Alle beetjes helpen. Onze klanten zijn er dankbaar voor. Ze zijn van ons afhankelijk. We merken ook dat de gezinnen die bij ons komen zich grote zorgen maken over de huidige crisis.”