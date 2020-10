Dorp van Anita Spierings: ‘Den Dungen is nog een beetje zoals Schijndel vroeger was’

DEN DUNGEN - Elk dorp kent ze: mensen die iets bijzonders doen voor de gemeenschap. In hun werk, hobby of als vrijwilliger. Deze week: Anita Spierings.

Negen uur ‘s ochtends. Anita Spierings (58) opent Koeture, haar winkel in tweedehandskleding in Den Dungen. Meteen komen er klanten binnen die haar opgewekt begroeten en gaan rondsnuffelen. ,,Ik ben kritisch over de kleren en schoenen die ik aanneem om te verkopen. ‘t Liefst kwaliteitsmerken en ze moeten in uitstekende staat verkeren.” Spierings is ook heel eerlijk in haar adviezen, zo blijkt al meteen als ze een vrouw afraadt om een trui te kopen. ,,Hij is een beetje wijd.”

Kwaliteit

Vlak daarna komt de volgende klant binnen die wat kleren komt verkopen. Spierings is tevreden over de kwaliteit en zet de kledingstukken in de administratie. ,,De helft van de prijs is voor degene die ze hier inbrengt en de andere helft is voor mij; nog een hele administratie. Maar ik doe ‘t graag. Ook leuk om advies te geven, maar alleen als iemand dat op prijs stelt, hoor’’'

,, Ik ben er voor een omaatje, maar ook voor een zestienjarige. De contacten vind ik erg fijn. Omdat veel mensen hier vaak komen, leer je elkaar ook privé kennen. Als ik in de supermarkt kom, zeg ik voortdurend: Hé, hallo, hoi.”

Iets weggooien

Terwijl ze wat gepaste kleding weer opvouwt, komt een klant binnen om een jurk op te halen die is gerepareerd door Spierings. ,,Mooi dat de mensen niet meer zo gauw iets weggooien. Ook goed voor het milieu.”

Al zeventien jaar runt Spierings de winkel. ,,Ik kan ervan leven. Ben ik superblij mee! En heel fijn dat dit mij wordt gegund door de inwoners hier, en ook door mensen uit de regio.”

Leuke weetjes

En dan barsten de verhalen los met leuke weetjes over kleding. ,,De Bretonse streepjestruien en -shirts komen uit de nautische wereld. In Bretagne kwamen ze erachter dat je streepjes het best ziet als iemand overboord valt. Toen Picasso en Brigitte Bardot streepjes gingen dragen, ging iedereen het doen.”

Enne, hoe zit het met streepjes op vroegere gevangeniskleren? ,,Ja, dat kwam een paar jaar later. Dan waren de delinquenten inderdaad ook goed te zien.”

Trots op:

,,Het ouderwetse dorpsgevoel hier. Ik ben opgegroeid in Schijndel. En Den Dungen is nog een beetje zoals Schijndel vroeger was: je bewaart de sleutels van je buren en een boer verkoopt nog eieren aan huis. Toen ik kinderen kreeg, wilde ik per se dat ze opgroeiden in een kleine dorpsgemeenschap. En dat de mensen hier mij veel gunnen, daar ben ik ook trots op.’’