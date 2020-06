Dorp van Anja van de Zand: ‘Blijkbaar zit het ondernemen me in de genen’

DORP VAN...Elk dorp kent ze: mensen die iets bijzonders doen voor de gemeenschap. In hun werk, hobby of als vrijwilliger. Deze week: Anja van de Zand-Goossens.

Twee klanten speuren door de winkel onder het goedkeurende oog van Anja van de Zand (60). Allebei zijn ze model van Van de Zand. ,,Ze doen mee aan kleinschalige modeshows van kleding die ik verkoop. Met max acht toeschouwers vanwege de corona.”

Van de Zand verkoopt Zuid-Afrikaanse kleding. ,,Dat land werkt als een magneet op mij. Ik heb een kinderdagverblijf in een township geholpen om onafhankelijk te worden. Da’s vorige jaar april gelukt.” Op de toonbank liggen sieraden, en sleutelhangers van enkele dieren van The Big Five, gemaakt van ijzerdraad en kralen. ,,Die koop ik van een vrouw in een township. Meestal maken vrouwen ze en worden ze verkocht door hun man. Maar bij hen is 't omgekeerd en dat werkt perfect. Zij doet de verkoop. Ze kan goed met geld omgaan.”

Gewichtsconsulent

Voordat Van de Zand haar winkel uit de grond stampte, had ze een centrum voor voedingsadvies en beweging. ,,Zo'n twintig jaar geleden ben ik heel veel afgevallen. Ik voelde me zó veel beter - geen last meer van astma - dat ik opleidingen gewichtsconsulent, voedingsleer en fitnesstrainer ben gaan doen. Met die kennis op zak heb ik het centrum opgericht om andere mensen te gaan helpen. Zij waardeerden onze kleinschalige aanpak. Ik heb de zaak inmiddels overgedragen, maar coach eigenlijk nog steeds, maar dan nu in de winkel. Hier komen ook mensen met een grote maat. Hoe komt het dat iemand te veel eet? Daar liggen oorzaken aan ten grondslag. Je kunt te veel op jezelf worden teruggeworpen en allerlei pijnpunten hebben. Coachen doe ik eigenlijk nog steeds: ik praat algauw een hele tijd met een klant. Je hóéft niet af te vallen. Je bent mooi zoals je bent. Afvallen moet je gaan doen als je er last van hebt."

