Dorpelingen vol vertrouwen: ‘Esch is Esch en blíjft Esch’

Zeven cavia's in een plastic bak over een hek gegooid in Sint-Oedenrode

9:54 SINT-OEDENRODE - De dierenambulance is maandagavond druk in de weer geweest met het vangen van loslopende cavia's op het Vliegden in Sint-Oedenrode. De cavia's zouden daar in een plastic bak met voer over het hek zijn gegooid. Het zou gaan om zeven cavia's.