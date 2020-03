Dorpscentrum in Wijbosch sluit deuren vanwege coronavirus

‘Applaus’ voor 250 woningen in Schijndel, toch is het geen gelopen race

9 maart SCHIJNDEL - Het bouwplan van Stal Vermulst voor zeker 250 woningen in Schijndel krijgt veel bijval in de raad. ,,Als we met z’n allen bouwen, bouwen, bouwen roepen, moeten we ook de daad bij het woord voegen.” Toch is het nog geen gelopen race.