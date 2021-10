Dorpsderby Avanti - Schijndel stilgelegd en niet voor het eerst: ‘Rivaliteit zal nooit verdwijnen’

Polsbandje na corona­check? Niet in Boxtel en Schijndel: ‘Ze zijn hier honkvast’

17 oktober BOXTEL/SCHIJNDEL - Een polsbandje dat toegang geeft tot meerdere cafés na een coronacheck? Je ziet ze in steeds meer plaatsen, maar in Boxtel en Schijndel is er nauwelijks tot geen animo voor. ,,Boxtel had vroeger een bruisend centrum, toen had dat misschien nog zin gehad.”