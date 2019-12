Dorpshuis De Kei in Gemonde klaar voor nieuwe bewoners

GEMONDE - Dorpshuis De Kei in Gemonde is omgetoverd tot appartementencomplex De Kei. De sleuteloverdracht aan de bewoners gebeurt nog voor nieuwjaar. De huurders kunnen er direct in, want alles is klaar.

Jarenlang stond het dorpshuis De Kei naast het Lambertje leeg. Tot ontwikkelaar Ad van de Groenendaal uit Schijndel de portemonee trok en De Kei aankocht om er woningen in te maken. De laatste negen maanden is er hard aan gewerkt om er zes sociale huurwoningen in te maken. Die klus is nu klaar.

Quote De draagcon­struc­tie en dakcon­struc­tie, daar hebben we extra veel werk aan gehad Ad van de Groenendaal, Ontwikkelaar De Kei

Van de Groenendaal: ,,De draagconstructie voor de eerste verdieping en het veranderen van de dakconstructie, daar hebben we het meeste werk aan gehad. Dat viel ook nog wat tegen en leverde een maand extra werk op. Maar daarna ging het rap de goede kant uit. Ik had beloofd om de woningen voor 2020 op te leveren. Een man en man, een woord een woord. Die belofte heb ik gestand gedaan.”

Weinig animo voor huurwoning onder jongeren uit Gemonde

Inmiddels zijn ook de zes huurders bekend en die staan in de startblokken als volgende week de huissleutels worden uitgedeeld. ,,Ik heb drie Gemondse huishoudens kunnen helpen, een uit Boxtel, een uit Schijndel en een uit Veghel. Er waren wel zeventig aanmeldingen. Maar wat mij een beetje tegenviel is dat er weinig Gemondse jongeren reageerden. Ik had er meer verwacht. Die willen misschien liever in een stad wonen.”

Leeg pand heeft weer mooie bestemming