Dorpshuizen duiken diep in het rood door corona

Bosbrand nabij tussen Vught en Helvoirt onder controle

10:56 VUGHT - In een stuk bos aan de Kraaiengatweg tussen Vught en Helvoirt heeft woensdagochtend vroeg een brand gewoed. Het vuur is onder controle, de brandweer blust het na. De brand woedde in het Capellebos, dat onderdeel is van van landgoed Margraff.