Dorpsman Geert van der Aa hield zich staande in ‘vurige’ politiek van Den Dungen

De wat oudere Dungenaren weten nog maar al te goed hoe ‘vurig’ het in de gemeenteraad van Den Dungen kon zijn. ,,De sfeer was echt slecht, maar Geert van der Aa hield zich daar prima in staande", weet Harrie Maas, oud-wethouder van Den Dungen en Sint-Michielsgestel. ,,Geert was een markant figuur in Den Dungen. Echt een dorpsmens die het hart op de goede plek had. Hij deed alles vanuit het dorpsbelang.”