Dorus van Oorschot, de Schijndelse Rembrandt

SCHIJNDEL - ,,Dorus van Oorschot overleed in een periode waarin zijn kunst steeds breder werd gewaardeerd door heel Nederland. Er waren exposities in diverse musea en galeries in het land.” Aldus wethouder Menno van Rozendaal van Meierijstad tijdens de opening zondag van de nieuwe expositie ‘Dorus van Oorschot - schenking Stichting Atelier van Oorschot’ in het Museum Jam Heestershuis in Schijndel.

Volgens Van Rozendaal is het Brabantse landschap en de manier van leven prachtig terug te zien in zijn werk. Dorus van Oorschot (1910-1989) was een echte Schijndelse kunstenaar wiens impressionistische schilderkunst nog steeds veel mensen aanspreekt. Stichting Atelier van Oorschot heeft 2 oktober j.l. de collectie van de 120 werken van Van Oorschot na 10 jaar bruikleen van de gemeente Schijndel geschonken aan gemeente Meierijstad.

Het werk van de Schijndelse schilder maakt deel uit van het erfgoed van Schijndel en hoort om die reden tot de kerncollectie van gemeente Meierijstad. Marike de Kroon die vanuit haar werk als conservator van gemeente Meierijstad en het museum Jan Heestershuis de nieuwe expositie samenstelde, toonde zich verheugd met de tentoonstelling. ,,Het is alweer even geleden dat we Dorus in het zonnetje hebben gezet. En deze expositie laat zien hoe veelzijdig hij als kunstenaar was. Hij is wel een karakteristiek figuur in Schijndel, veel mensen hebben werk van hem. In die zin kun je hem een prominente Schijndelaar noemen. Hij was ook autodidact, heeft zichzelf ontwikkeld door veel naar andere schilders te kijken. Zijn expo’s worden ook altijd druk bezocht.”