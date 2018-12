Dranghekken voor kindje Jezus in Sint-Michielsgestel

Iedereen in Sint-Michielsgestel is het er over eens. Op het Petrus Dondersplein staat inmiddels een prachtige stal en dito opgetuide kerstboom vol ballen en lampjes. Wethouder Lianne van der Aa heeft woord gehouden. Want de wens dat er weer een boom terug kwam op het plein leefde al een tijd bij ondernemers.