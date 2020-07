Drie auto's botsen tegen elkaar op A2, één gewonde naar ziekenhuis

Replica altaarstuk kasteel Stapelen naar Boxtelse basiliek

0:30 BOXTEL - Een replica van een altaarstuk, waarvan het origineel in Madrid hangt, is de blikvanger in de kapel van kasteel Stapelen. Alleen is die kapel aan de eredienst onttrokken en niet meer toegankelijk. Daarom is een grote foto van dat altaarstuk voortaan te zien in de Sint Petrusbasiliek in Boxtel. Zo verdwijnt het bijzondere stuk niet in de vergetelheid.