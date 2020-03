Drie coronadoden in Meierijstad, burgemeester roept op tot saamhorigheid

‘Waar je normaal gesproken meer aandacht krijgt als je ziek bent, raak je nu juist geïsoleerd van de buitenwereld’, meldt Van Rooij onder meer in de brief aan inwoners, ondernemers en organisaties in de gemeente. Meierijstad wordt procentueel gezien hard getroffen door het coronavirus. Van de 431 bekende gevallen van corona-besmetting in Brabant, wonen er 34 in Veghel, Schijndel, Sint-Oedenrode of een van de tien kerkdorpen in Meierijstad.

Ook in verpleeghuis Sint-Barbara in Wijbosch werd afgelopen vrijdag een corona-besmetting bij een van de bewoners geconstateerd. Zorgorganisatie Laverhof trof hier al gepaste maatregelen. Zo mogen bewoners nog maar maximaal één bezoeker per dag ontvangen.