Drie keer scheepsrecht voor extra belastingverhoging in Meierijstad

Nu al van het aardgas af? Of zin in een EnergiePar­ty? Meld u bij Meierij­stad

3 november VEGHEL/SCHIJNDEL - Wilt u samen met uw buurt of wijk in Meierijstad nu al van het aardgas af? Dan kunt u zich melden bij de gemeente, want die is op zoek naar inwoners die nu al de gaskraan dicht willen draaien. Daarnaast biedt Meierijstad meerdere acties aan om huizen energiezuiniger te maken.