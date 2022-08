‘Drie koeien kunnen een heel gezin een jaar lang van gas voorzien’

Juist terwijl een vrachtwagen een nieuwe lading koeienmest aflevert, knielt Frank van Genugten even verderop bij een leiding die uit de grond naar boven steekt. Ziedaar; in één beeld het begin en het einde van het vergistingsproces. ,,Dit is onze fysieke verbinding met het gasnet van het dorp”, zegt de 47-jarige ondernemer bij de koppeling. ,,Vanaf deze plek stroomt elk uur 125 kuub groen gas richting de huizen.”