Drie weken onderwijs op afstand, hoe dan?

De zeebaars opeten kan nog net, maar dan móet het restaurant dicht

16 maart BOXTEL/SCHIJNDEL - Dat zijn cafetaria en restaurant in Schijndel dicht moesten vanwege het coronavirus, had Jasper van der Heijden wel verwacht. ,,Maar zó abrupt, nee, dat zagen we niet aankomen.” Dat geldt voor veel meer horeca-exploitanten in de regio.