Driedubbel feest bij dit diamanten paar uit Schijndel

Gerard (85) is geboren en getogen in Schijndel. Hij kwam als middelste van vijf kinderen, waarvan drie jongens en twee meiden, ter wereld in een woning waar nu de Triangel Bar gevestigd is. Betsie (79) zag het levenslicht in Wijbosch waar ze opgroeide in een gezin met elf kinderen, op één na allemaal meisjes. Zelf kregen ze samen drie dochters, die op hun beurt zorgden voor zes kleinkinderen. Ook zijn ze gezegend met zes achterkleinkinderen.

Quote Je kunt wel huizen verbouwen, maar geen mensen

De eerste ontmoeting tussen de twee vond volgens dochter Karin plaats in de kroeg van haar opa. Op 29 december 1960 beloofden Gerard en Betsie elkaar eeuwige trouw. Voor de snelle rekenaars onder ons: deze week is dat zestig jaar geleden. Hun geheim? ,,Leven en laten leven", verklapt dochter Karin. ,,Ons mam zegt altijd: je kunt wel huizen verbouwen, maar geen mensen."

Het werkzame leven is Gerard gestart bij Jansen de Wit, de plek waar ook zijn vrouw tijdelijk een baantje had. Later heeft hij in Duitsland gewerkt en ging hij aan de slag bij een stoffeerder. Betsy heeft zich na de komst van de kinderen vooral op het huishouden gefocust. Met als grote hobby: naaien. De trouwjurken van haar kinderen en verschillende kleertjes van de kleindochters komen van háár hand.

Ajax-fans

Andere dingen waar het koppel zich graag mee bezig houdt zijn knutselen in de schuur en voetbal. De twee volgen alle wedstrijden op de voet en zijn grote supporters van RKSV Schijndel. Zouden ze een club moeten noemen die bij hen nóg meer populariteit wint dan de plaatselijke voetbalvereniging, dan is het antwoord unaniem. Ajax. Maar ook voor carnaval hebben ze een grote liefde ontwikkeld. Feesten. Daar hielden ze wel van. Kleding maken, praalwagens bouwen en de slingers ophangen: Gerard en Betsie deden het in hun jongere jaren allemaal.