Driekus maakt winkelstrip Hof van Overkerck vol

SINT-MICHIELSGESTEL - Met de komst van de nieuwe cadeauwinkel Driekus is de winkelstrip in het bouwplan Hof van Overkerck in Sint-Michielsgestel nu vol. De cadeauwinkel is vanaf dinsdag 14 september voor het eerst open voor het publiek. Manon en Bas van Hout maken hiermee een nieuwe start in hun bewogen leven. En ze verkopen voortaan spullen van cliënten van Reiner van Arkel uit Vught.

Manon van Hout was druk met vrijwilligerswerk bij Villa Pardoes bij de Efteling en bij een hospice. Bas van Hout wellicht nog drukker als directeur van BMW en Mini Story in Den Bosch met 45 werknemers. Anderhalf jaar geleden kwam die gitzwarte dag voorbij dat Manon een zware hersenbloeding kreeg. Hun leven ging op zijn kop. Een lange revalidatieweg is nog steeds gaande. ,,Reden om het roer om te gooien", zo vond het paar. En zo beginnen ze nu aan de droomwens van Manon om een cadeauwinkel uit te baten. ,,We vullen elkaar aan. Wat de een niet kan, dat kan de ander", zegt Bas.

Drie kussen

Negentig vierkante meter nieuwe winkel naast de bloemist werden ingericht met allerlei cadeau-artikelen. Voor familie en vrienden werd afgelopen weekeinde de winkel Driekus al geopend. Dinsdag 14 september voor het publiek. ,,Driekus verwijst naar wat we niet meer doen: drie kussen geven als je elkaar ziet of als het feest is. Met een cadeautje uit de winkel geef je zo toch nog drie kussen", licht Bas van Hout toe.

Driek

Maar Driekus is ook een naam die verwijst naar de Brabantse gemoedelijkheid. ,,Je denkt wellicht aan een boerke uit de buurt, een Driek met een paar koeien of varkens. Wat verder gezocht naar de betekenis kom je uit bij drie 'k's. Kunst die we verkopen. En dan twee c’s natuurlijk. Curiosa en cadeaus. Zo komen we aan de naam.”

Reinier van Arkel

Manon is nog steeds herstellend. Ze spreekt nog wat moeilijk, heeft nog een driepoot als ondersteuning bij het lopen. Maar ze geeft de moed niet op en ziet nog altijd vooruitgang als ze maar blijft revalideren bij de Tolbrug in Den Bosch. Omdat ze samen toch iets moois willen doen voor de maatschappij, hebben ze een speciale hoek in de winkel waar ze spullen verkopen van cliënten van Reiner van Arkel. ,,Gemaakt van hout, stof en keramiek. In Vught zijn ze heel blij dat we hun producten afnemen.”

Verder staat er in deze hoek van de winkel volop werk van Margot Kluijtmans van Margots Keramiek Atelier en glaskunst van Vicky van der Plas. ,,Zo bieden we ook kunstenaars uit de streek ook een mooi podium.”