Dronken bestuurder uit Sint-Oedenrode klemgereden door burger en daarna aangehouden in Nuenen

Jong in Esch: waar moet je dan in hemelsnaam wonen? ‘Hier komt überhaupt niets binnen mijn budget vrij’

ESCH - Kirsten Vorstenbosch is 29. Niet echt een leeftijd waarop je nog bij je ouders wil wonen. Maar een andere optie is er niet. Al helemaal niet in haar geliefde Esch. En ze is bepaald niet de enige met dit probleem: maar liefst 118 thuiswonende Esschenaren zoeken de komende tien jaar een eigen huis.

4 december