Dronken bestuurder veroorzaakt aanrijding in Veghel

26 juni BOXTEL - De demonstratie voor varkensslachterij van Vion in Boxtel is vrijdag rustig verlopen. Ondanks de hitte stonden tientallen actievoerders samen op straat, naast de parkeerplaats. De demonstranten willen dat de vestiging van Vion in Boxtel tijdelijk op slot gaat, om de uitbraak van het coronavirus onder het personeel de kop in te drukken.