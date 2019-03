Droogrekken met henneptoppen gevonden op bovenverdieping in Schijndel

Rijksbouw­mees­ter Alkemade geeft tips in ‘zijn’ Meierij­stad

14 maart SINT-OEDENRODE - Rijksbouwmeester Floris Alkemade speelde donderdagavond een ‘thuiswedstrijd’ in Sint-Oedenrode. Hij adviseerde daar de gemeenteraad van Meierijstad over botsende belangen in het buitengebied.