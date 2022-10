Drugsdealer met 125 zakjes drugs verstopt achter autoradio aangehouden in Boxtel

Familie opent bed and breakfast met libellenmu­se­um in Boxtel, stallen vol asbest gaan weg

BOXTEL - Familie Strik in Boxtel heeft een uniek idee. De bouw van een libellenmuseum met daarbij een tuin vol poelen, een bed and breakfast, een woning plus mantelwoning. Allemaal op de plek waar nu agrarische gebouwen staan vol asbest.

