Drugspand Poolsestraat Boxtel op slot na vondst soft- en harddrugs

Politie kraakt communica­tie­net­werk van criminelen: Boxtelaar (52) opgepakt voor leveren crypto­foons

6 november BOXTEL - Een 52-jarige man uit Boxtel is opgepakt in een groot onderzoek van de politie Oost-Nederland naar criminelen die met elkaar communiceren via een versleutelde chatdienst. Hij wordt verdacht van het leveren van apparaten die nodig zijn voor de communicatie. De man is één van de veertien mensen die zijn gearresteerd nadat de politie een tijdlang mee kon lezen met de berichtjes die via de zogenoemde cryptofoons werden verstuurd.