Druk op sportverenigingen neemt toe: ‘Terugbetalen deel contributie heeft grote gevolgen’

Eén van de eerste dingen die Harry van de Linde als voorzitter van korfbalvereniging Avanti deed toen hij hoorde dat alle sportaccommodaties moesten sluiten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, was bij de gemeente de zaalhuur tot nader orde opzeggen. Daarmee is de vereniging uit Schijndel voorlopig verlost van de grootste kostenpost. ,,Gelukkig was dat geen probleem”, aldus Van de Linde.

De sportaccommodaties in de regio mogen er al weken verlaten bij liggen, achter de schermen wordt door bestuursleden en andere vrijwilligers hard gewerkt om de plaatselijke hockey-, voetbal-, tennis-, korf- of handbalvereniging door de coronacrisis te leiden. Voor veel verenigingen valt de kantineomzet weg. Andere clubs vragen zich af wat te doen met de contributie. En hoe reageren sponsoren die harde klappen krijgen in deze moeilijke tijd?

Misgelopen kantineopbrengsten

Van misgelopen kantineopbrengsten heeft Avanti nog geen last, laat Van de Linde weten. De inkomsten van de versnaperingen in het sportcafé gaan naar uitbater van het café. Dat ligt anders bij SCG’18. Voor de voetbalvereniging uit Sint-Michielsgestel is de kantineomzet een belangrijke bron van inkomsten. ,,Hoeveel we tot nu toe zijn misgelopen, is moeilijk in te schatten”, zegt voorzitter Rick Groetelaers. ,,Maar het is een feit dat er op dit moment niks binnenkomt.”

Zorgen over het voortbestaan van de vereniging heeft hij niet. Wel houdt hij de financiële huishouding deze periode naar eigen zeggen extra goed in de gaten. Daarvoor heeft hij dagelijks digitaal contact met de overige bestuursleden. ,,Het is voor iedereen nieuw. Niemand heeft dit ooit eerder meegemaakt.”

Jubileumfeest

Ook voorzitter Frans van der Struijk van LSV maakt zich op korte termijn nog niet druk. Volgens hem kan de kleine voetbalvereniging uit Lennisheuvel (150 leden) de misgelopen kantine-inkomsten wel opvangen. Meer zorgen heeft hij over het 50-jarige jubileumfeest dat begin juni gepland staat. De vereniging trof al aardig wat voorbereidingen en maakte al behoorlijke kosten. ,,Als daar straks geen inkomsten tegenover staan, dan komt dat hard aan.”

Daarnaast zorgt de onwetendheid voor onrust bij Van der Struijk. Niemand kan hem vertellen hoelang de crisis aanhoudt en hoe groot de gevolgen voor bedrijven zijn die de vereniging sponsoren. Het hangt volgens hem als het Zwaard van Damocles boven de vereniging. ,,Veel bedrijven sponsoren uit goodwill. Maar als zij straks in de problemen komen, is dit een van de eerste dingen waarop ze bezuinigingen.”

Doorlopende kosten

Ondertussen lopen de kosten bij veel verenigingen door. Het onderhoud van het sportpark moet gebeuren. En betaalde krachten, zoals trainers van een eerst elftal, krijgen nog geld overgemaakt. De vraag is hoe verenigingen dit gaan oplossen als de bond beslist dat de competities niet uitgespeeld worden. Een besluit daarover is nog niet genomen, zeggen de verenigingen.

Hetzelfde geldt voor de contributie. Leden betalen om een volledig seizoen te sporten. Wat als blijkt dat de laatste wedstrijden begin maart zijn gespeeld? Het is een kwestie waarover binnen verenigingen wordt nagedacht, maar waar nog geen eenduidig antwoord op is geformuleerd. ,,We moeten het er tijdens de bestuursvergadering over hebben”, aldus Van der Struijk. ,,Het zal afhankelijk zijn van de problemen die op ons afkomen.”

Sluitende begroting

En voorzitter Groetelaers van SCG’18: ,,Het terugbetalen van een deel van de contributie heeft grote gevolgen voor de vereniging. Onze begroting is mede gemaakt op het aantal leden en bijbehorende contributie. De kans bestaat dat we onze begroting niet sluitend krijgen als we een deel van de contributie terugstorten. Dan zouden we komend seizoen de contributie weer omhoog moeten gooien om het gat te dichten. Gelukkig speelt het probleem op dit moment nog niet, maar het is wel iets waar we over nadenken.”

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Veel is nog onduidelijk. De sportparken zijn immers pas drie weken dicht en een einde is nog niet in zicht. Wat precies de financiële gevolgen voor de verenigingen zijn, is moeilijk te zeggen. Belangrijker vinden de voorzitters het dat elke club nu zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. Van de Linde, namens Avanti: ,,Niet het financiële plaatje van onze vereniging, maar de volksgezondheid staat op dit moment voorop.”

Daar kunnen sportverenigingen hun steentje aan bijdragen, meent Groetelaers. ,,Wij zijn de grootste vereniging van het dorp en vormen een belangrijk onderdeel van de Gestelse gemeenschap.”In een open brief op de website van SCG’18 roept hij alle leden en supporters op voorzorgsmaatregelen in acht te nemen en daar niet te laconiek mee om te gaan.