‘Druk van de ketel halen in sociale huurmarkt met kleine plukken tijdelijke woningen’

Gooi open die gordijnen! Het Wereldhuis in Boxtel laat een gitzwarte coronatijd achter zich

5 april BOXTEL - Drie overlijdens in een uur tijd, de afdeling Smaragd die met veertien doden vrijwel compleet werd weggevaagd en veel eenzaamheid en verdriet. Corona was ronduit genadeloos een jaar geleden in het Wereldhuis in Boxtel. Maar kijk nu eens. Er is weer licht en lucht. De vaccinaties doen hun werk.