Drukke verkeersader tussen Boxtel en Gestel dicht

Gasleiding wordt niet vervangen

Esscheweg is ook belangrijk sluiproute A2

Om het werk veilig uit te voeren is een afsluiting van de Esscheweg nodig. Die weg wordt niet alleen gebruikt voor lokaal verkeer maar ook als sluiproute van Boxtel, via Halder naar Den Bosch als de A2 vol loopt met verkeer. En dat gebeurt zeer regelmatig. Vooral de afslag bij kasteel Maurick naar Den Bosch is berucht en zorgt vaak voor files op de A2.

Omleidingsroutes ingesteld

Zowel in Sint-Michielsgestel als in Boxtel zijn omleidingsroutes ingesteld. Verkeer van Boxtel naar Gestel kan via de afslag Vught en Halder naar Gestel. Of via Gemonde.