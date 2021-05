Drukker op het terras dan een paar meter verderop bij manifestatie van actiegroep Sluit VION!

Geen onderzoek echtheid bloeddoek Boxtelse bloedpro­ces­sie

21 mei BOXTEL - De Heilig Bloedstichting in Boxtel ziet er geen heil in om een onderzoek uit te laten voeren naar welke van de twee bloeddoeken, die uit Hoogstraten in België of die uit Boxtel, het échte bloeddoek is. Een van de schrijndragers Peter van Zoest had voorgesteld dat te laten onderzoeken.