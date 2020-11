Drukte, onveilig, stank en overlast: Boxtelse straat is boos en wil actie

Geen sober Mercurius­plein maken om geld vrij te spelen voor nieuwe sporthal

30 oktober SINT-MICHIELSGESTEL - De ‘luxe’ uitvoering van de reconstructie van het Mercuriusplein sober en doelmatig maken. Dan blijft er een ton of drie over om ook wat te doen aan sporthal De Run, waarvan de nieuwbouw is geschrapt door bezuinigingen in de gemeente Sint-Michielsgestel. Dat is het idee van de oppostiepartijen.