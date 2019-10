Dubbeldekkers herdenken bevrijding van Schijndel

Dirk Paagman is er maar wat trots op. ,,Acht historische dubbeldekkers, van het type SV-4, komen op woensdag 23 oktober over Schijndel heen vliegen. Dat heb ik kunnen regelen via een vliegvereniging uit Antwerpen", zegt de historicus en organisator van de 75-jarige herdenking van de bevrijding in Schijndel en Wijbosch. ,,Ze vliegen die dag exact om 13.01 uur over de Schijndelse Heide. Net zoals 75 jaar terug de 101st Airborne Division deed. De dubbeldekkers vliegen ook nog over onder meer Gemonde, Sint-Oedenrode, Veghel en Heeswijk-Dinther. Het wordt héél gaaf.”