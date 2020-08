DuBOS pikt de draad weer op met activiteiten voor ouderen in Den Dungen

Handen wassen, de formuliertjes invullen met naam en telefoonnummer én de goede looproute volgen naar een tafel in de Litserborg voor een gezellig koffieuurtje. Een groep van een kleine 25 ouderen volgt netjes de regels. Maar wat is het gezellig om weer eens wat bij te buurten. Ook al zit er anderhalve meter tussen Mien, Jan en Jet.

Quote We kwamen in maart meteen in de lockdown Jan Cooijmans, DuBOS

Dat vindt ook de kersverse voorzitter van DuBOS Jan Cooijmans die in maart Ben van Roy bij DuBOS opvolgde. ,,We kwamen in maart meteen in de lockdown. Heel vervelend, maar voor de veiligheid noodzakelijk. We hebben alle activiteiten als breien, koersbal, bewegen op muziek, wandelen, fietsen, kaarten, kienen, bingo en yoga moeten stoppen. Overal ging de stekker eruit. En logisch want de gemiddelde leeftijd van onze ruim 500 leden is rond de 75 jaar. Precies in de hoek waar corona de klappen uitdeelde.”

Medewerking van de Litserborg

Volgens Cooijmans hebben ouderen echt weer behoefte aan contact en leuke activiteiten. ,,We weten dat er misschien een tweede golf corona komt. Maar helemaal alles stil laten liggen is toch ook geen doen. Vandaar dat we stukje bij beetje activiteiten weer oppakken. Allemaal met hele strenge regels. Gelukkig krijgen we medewerking van de Litserborg. En als we straks weer kaarten en bingo-avonden houden, dan kunnen we in overleg met beheerder Frans van der Waal extra zaalruimte krijgen. Als dat in het programma past. En dat mag met gesloten beurs. Dus hoeft de contributie niet omhoog. Heel fijn.”

Zangclub dit jaar niet meer aan de slag

Uitstellen van activiteiten zou DuBOS ook helemaal dood laten bloeden op termijn. En dat wil de organisatie ook niet. ,,Juist voor deze groep mensen is het heel belangrijk bijeenkomsten te hebben. Vertier en afleiding. Ze hebben in veel gevallen best eenzame tijden gehad in de lockdown. In juni zijn een paar buitenactiviteiten zoals bewegen op muziek en yoga alweer van start gegaan. Zaken als de zangclub, die hebben al voor heel dit jaar de stekker eruit getrokken. Dat lijkt dus nog onhaalbaar.”

Toch al denken aan een kerstviering

Cooijmans vertelt dat 7 september het nieuwe DuBOS-seizoen van start gaat met een optreden van een entertainment-duo in de recreatiezaal van Boer Goossens. ,,Dat doen we met maximaal zestig bezoekers. Vandaar dat we in de middag en avond hetzelfde programma draaien. We gaan nu ook weer aan de slag met activiteiten voor de langere termijn zoals de kerstviering en andere dingen. Met alle regels in acht te nemen, moet dat toch kunnen.”

Eigen home

DuBOS wil zich de komende tijd verder hard maken voor het krijgen van een eigen home voor ouderen, zoals Gestel en Berlicum dat ook hebben. Dat is ook van belang voor het werk dat ouderenadviseurs voor ouderen doen zoals het invullen van zorgtoeslagformuleren, huurtoeslag en belastingformulieren. ,,Dat kun je niet zomaar in de Litserborg aan tafel doen.”

Walking sports

Daarnaast wil DuBos de groep ‘ouderen’ van 55 tot 70 meer bij de club betrekken. ,,We willen de buitenactiviteiten met walking sports meer aandacht geven. In buurgemeenten loopt dat goed. En met zulke activiteiten zouden we meer leden kunnen krijgen en de vergrijzing tegen kunnen gaan. Dat is ook belangrijk.”