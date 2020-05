Duin in Schijndel is bijna vol, dan maar naar Veghel?

Ook Lutrabox uit Gemonde - producent van houten opbergmeubelen voor bijvoorbeeld kliko's of fietsen - wil aan de Nieuwe Eerdsebaan in Schijndel een groeispurt maken. ,,We hebben in Gemonde echt een ruimtegebrek", aldus directeur Mari den Otter. ,,In Schijndel krijgen we een gebouw van 1350 vierkante meter met twee verdiepingen, daar komen we heel wat ruimer in ons jasje.”



Lutrabox telt nu 16 medewerkers en verwacht in Schijndel te groeien naar ‘een man of 20'. Ook Lutrabox heeft het erg druk in coronatijd. ,,We staan op onze kop, zó druk is het.”