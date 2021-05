Duiventoren Liempde krijgt nieuwe marterkraag

Verkoop van nieuwe appartemen­ten Griensel­hof begint

20 mei DEN DUNGEN - Dungenaren die midden in het dorp willen wonen en een gevulde spaarpot hebben, kunnen hun slag slaan. De verbouwing van de oude parochiële bibliotheek in Den Dungen is bijna klaar. Vanaf deze week zet de makelaar Staete de eerste drie appartementen van in totaal zes in de verkoop. De vraagprijs zit tussen de 4 en 5 ton.