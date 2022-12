Duizenden kippen aan de kant voor nieuw buurtschapje Hezelaar, met negentien kavels

met video Auto botst tegen boom en eindigt onderstebo­ven in droge sloot in Schijndel

SCHIJNDEL - Een automobilist is in Schijndel tegen een boom gebotst en daarna met de auto ondersteboven in een droge sloot langs de Gestelseweg beland. De bestuurder is daarna met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

12 december