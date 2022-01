Duizendpoot Johan den Otter steun en toeverlaat Azerbeidzjaanse zaalvoetballers

Voor Johan den Otter is het deze vrijdag nog even billenknijpen. Hoe gaat ‘zijn’ Azerbeidzjan het zaterdag doen, in de wedstrijd tegen Bosnië tijdens het UEFA Futsal Euro 2022 (EK zaalvoetbal)? Al een kleine week fungeert de Gestelaar namens voetbalbond KNVB als verbindingsman bij het zaalvoetbalteam van Azerbeidzjan. Zaterdag in de Ziggo Dome, na de wedstrijd tegen Bosnië, is duidelijk of hij er een weekje aan kan vastplakken.