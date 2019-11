Duncan Laurence komt naar Paaspop

Duncan Laurence werd met zijn hit Arcade - met 82 miljoen streams op Spotify - in mei van dit jaar in Tel Aviv de vijfde Nederlandse winnaar ooit. Hij was de eerste Nederlandse winnaar sinds 1975. Duncan Laurence trekt volle zalen in Nederland. In maart komend jaar staat hij in Ziggo Dome in Amsterdam, een maand later opent hij het festivalseizoen op Paaspop. Laurence bouwt intussen verder aan zijn carrière met het nummer Love Don't Hate It.